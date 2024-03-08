Kanada'da korkunç cinayetler... 'Ottawa tarihinin en kötüsü' olarak nitelendi

Kanada'da 19 yaşındaki Sri Lankalı bir kişi, 6 kişiyi katletti. Saldırı, "Ottawa tarihindeki en kötü cinayet" olarak nitelendi.

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Kanada'da korkunç cinayetler... 'Ottawa tarihinin en kötüsü' olarak nitelendi

Kanada'da 19 yaşındaki Sri Lankalı bir kişinin, 5'i aynı Sri Lankalı aileden olmak üzere 6 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Kanada Polis yetkilisi Eric Stubbs, başkent Ottawa'da gerçekleşen bir cinayete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stubbs, 19 yaşındaki Sri Lankalı saldırganın "keskin bir silahla" 6 kişiyi öldürdüğünü ve saldırının "Ottawa tarihindeki en kötü cinayet" olduğunu belirtti.

Kanada'da öğrenci olduğu tahmin edilen saldırganın yakalandığını kaydeden Stubbs, saldırgana altı kez birinci derece cinayet ile cinayet girişimi suçlamaları yöneltildiğini ifade etti.

Polis yetkilisi, saldırganın, Sri Lankalı 35 yaşındaki bir kadın ve aralarında 2 aylık bebeğinin de bulunduğu 4 çocuğu ile olay sırasında evde olan bir kişiyi de öldürdüğünü aktardı.

BBC, saldırganın kurbanlarla aynı evde yaşadığını bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, olayın "akılalmaz" olduğunu kaydederek, "Açıkçası, bu korkunç şiddet karşısında hepimizin ilk tepkisi şok ve dehşet oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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