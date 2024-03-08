Hindistan, yapay zekaya 1,2 milyar dolar ayırdı

Hindistan, ülkede yapay zeka teknolojisinin daha etkili şekilde kullanılabilmesi için geliştirilen yeni girişime ayrılacak yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bütçeyi onayladı.

Hindistan, yapay zekaya 1,2 milyar dolar ayırdı

Hindistan hükümeti tarafından ulusal düzeyde bir yapay zeka girişimine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yapay zeka inovasyon merkezi kurulması ve yapay zekaya ilişkin girişimlerin desteklenmesini içeren söz konusu girişim kapsamında yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bütçenin onaylandığı kaydedildi.

Girişimin "Hindistan'ın teknoloji egemenliğini sağlamayı" amaçladığı belirtilen açıklamada, girişim için "Ülkenin demografik getirisinden faydalanmak için istihdam fırsatları yaratacak" ifadeleri kullanıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda gelişmeyi, "Teknoloji ve inovasyon için dönüm noktası niteliğinde bir gün" olarak tanımladı.

Kaynak: AA

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