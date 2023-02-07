Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası ertelendi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kapatma davası 5 Nisan'a ertelendi.
Yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kapatma davasının üçüncü duruşması yaşanan yıkıcı deprem sebebiyle 5 Nisan saat 11:00’a ertelendi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü” gerekçesiyle feshi isteniyor.
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