Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası ertelendi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kapatma davası 5 Nisan'a ertelendi.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası ertelendi

Yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kapatma davasının üçüncü duruşması yaşanan yıkıcı deprem sebebiyle 5 Nisan saat 11:00’a ertelendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü” gerekçesiyle feshi isteniyor.

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