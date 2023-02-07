Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından son durumu paylaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 381 'e yükseldi. 20 bin 426 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili güncel bilgileri canlı yayında paylaştı. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybının 3 bin 419’a, yaralı sayısının ise 20 bin 534 yükseldiğini açıkladı.

"Toplam sahada fiilen çalışan personel sayımız an itibariyle 24 bin 443'tür" diyen Oktay, "Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775. Yurtdışından gelen ekipler de burdan bölgeye sevkediliyor. Ekipmanları ile birlikte. İlaveten karayolundan da ekipler sevk ediliyor. Adana Havalimanı lojistik üssü oldu" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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