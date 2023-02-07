Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından son durumu paylaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 381 'e yükseldi. 20 bin 426 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili güncel bilgileri canlı yayında paylaştı. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybının 3 bin 419’a, yaralı sayısının ise 20 bin 534 yükseldiğini açıkladı.
"Toplam sahada fiilen çalışan personel sayımız an itibariyle 24 bin 443'tür" diyen Oktay, "Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775. Yurtdışından gelen ekipler de burdan bölgeye sevkediliyor. Ekipmanları ile birlikte. İlaveten karayolundan da ekipler sevk ediliyor. Adana Havalimanı lojistik üssü oldu" dedi.
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