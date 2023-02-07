Ünlülerden destek yağdı: Haluk Levent AHBAP'a yardım yapan isimleri açıkladı

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.

CAN KAYBI 2 BİN 921'E YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, “Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834” dedi.

TWITTER HESABINDAN UYARDI

Şarkıcı kimliğinin dışında kurucusu olduğu AHBAP platformu aracılığıyla yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, tüm ülkeyi kahreden depremin ardından; "Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'Şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım' gibi tweetler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra" uyarısında bulundu.

'İLK ARAYAN KIVANÇ TATLITUĞ OLDU

'AHBAP derneği ile birlikte deprem bölgesine yardımda bulunmaya devam eden Levent, dün akşam saatlerinde ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini şu mesajla duyurdu:

"Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon TL bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 dolar bağış yaptı."

ÜNLÜ İSİMLERİ AÇIKLAMAYA DEVAM ETTİ

Ardından tek tek bağış yapan ünlü isimleri açıklamaya devam eden Levent, "Mert Hakan Yandaş aradı, 200 bin TL bağışladı. Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağış yaptı. Ve Mustafa Ceceli 200 bin TL, hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı" diye yazdı.

"Oyuncu Burak Deniz 150 bin TL ve sevgili akrabam Edis Görgülü ise 400 bin TL bağış yaptı" diyerek Tweet serisine devam eden şarkıcı; "Sevgili Burak Yılmaz 300 bin TL, sevgili Celil Nalçakan 100 bin TL, Aras Bulut İynemli 200 bin TL, İrem Derici 150 bin TL, Çağlar Söyüncü 50 bin euro ve Cengiz Ünder 50 bin euro bağışladı" ifadelerini kullandı.