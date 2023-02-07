Hatay’da anne ve iki çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş depreminin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay’dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Hatay 600 Evler semtinde anne ve iki çocuğu ile yaşlı bir vatandaş kurtarıldı.

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Hatay’da anne ve iki çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 381 'e yükseldi. 20 bin 426 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay 600 Evler semtinde anne ve iki çocuğu ile yaşlı bir vatandaş, Erzurum AFAD ekiplerinin başarılı çalışması ile yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı. Depremin ardından 28 saat sonra canlı olarak kurtarılan anne ve iki çocuğu, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkarıldı. AFAD görevlilerinin kucağında enkazdan indirilen çocuklara sarılan dayısı gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, aynı enkazda bulunan bir yaşlı adam ise AFAD ekiplerinin yoğun çabası ile yaralı olarak molozlar arasından çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince enkaz altında yapılan yaşlı adam, sedye ile taşınarak hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

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