Zeydan Karalar'dan çağrı: 'Sandviç, çorba ve su ihtiyacı var'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Adana'yı da etkileyen iki büyük depremin ardından tüm kurum, kuruluş ve firmalara “Vatandaşlarımız evlerine giremediği için sandviç, çorba ve su ihtiyacı vardır” çağrısı yaptı.

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Zeydan Karalar'dan çağrı: 'Sandviç, çorba ve su ihtiyacı var'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran iki büyük depremin ardından depremzelere gıda desteği için tüm kurum, kuruluş ve firmalara çağrı yaptı.

Karalar, ALO 153 iletişim numarası ve Real M1 AVM Girişi, Yeni Mahalle Muhtarlığı arkası Meryem Kadın Kooperatifi adresiyle birlikte, şu mesajı yayımladı:

“Yaralarımızı birlikte saralım! Tüm kurum, kuruluş ve firmalara çağrımızdır! Vatandaşlarımız evlerine giremediği için sandviç, çorba ve su ihtiyacı vardır.”

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