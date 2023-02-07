Türkiye enkaz altında kaldı, Cumhurbaşkanı ortadan kayboldu

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin şokunu atlatmaya ve enkaz altındakilere ulaşmaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortada yok.

Dün ilk depremden sonra 13.00 civarlarında bir kez konuşan Erdoğan, can kaybı sayısını 912 olarak açıklamış ve 'ölü sayısının nereye kadar yükseleceğini bilmediğini' söylemişti.

Erdoğan'ın AFAD merkezinde yaptığı bu konuşmanın üzerinden 24 saate yakın bir süre geçmesine rağmen, Cumhurbaşkanı bir daha kamera karşısına çıkmadı. Sosyal medyada ise Erdoğan'ın hesabından son olarak milli yas ilanı paylaşıldı.

Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının, sosyal medyada ise enkaz adreslerinin tespit edilmeye çalışıldığı dün akşam saatlerinde Türkiye'yi bilgilendirmek için görevlendirilen isim ise AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar oldu.

DEMİRTAŞ: 85 MİLYON TEK YÜREK OLMUŞ, TEK ADAM SİSTEMİNİN REZALETİNİ AŞARAK KARDEŞLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın açıklama yapmamasına tepki gösterdi. Demirtaş, geç kalınmadan seferberlik ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

“Felaketin ilk anından beri seferber olup kurtarma, yardım ve dayanışma çalışmalarına katılan herkesi kutluyoruz. Çok zor bir gündü. Emekleriniz çok değerli, sağ olun, var olun. Ne var ki daha fazlası lazım çünkü on binlerce insan halen enkaz altında.

85 milyon tek yürek olmuş, tek adam sisteminin hantallığını, beceriksizliğini, rezaletini aşarak kardeşlerini kurtarmaya çalışıyor.

İlk anda seferberlik ilan edilmeliydi, halen yapılabilir. Halen hiçbir çalışma yapılmayan yüzlerce bina var. Yıllardır halkın kanını emen devasa inşaat firmalarının tüm iş makineleri, el konularak deprem bölgesine gönderilmeliydi, halen yapılabilir.”

ERDOĞAN’A TEPKİ: NEREDE OLDUĞUNU BİLEN VAR MI?

Demirtaş, Erdoğan’ın suskunluğuna da tepki gösterdi:

“Deprem bölgesine giden tüm kara yolları sivil araç geçişine kapatılarak sadece kurtarma ve yardım ekiplerinin geçişi sağlanmalıydı, halen yapılabilir.

AFAD Başkanı, saat başı IBAN verip para toplama telaşına gireceğine, gönüllüleri organize ederek deprem bölgesine götürmeliydi, halen yapılabilir. Dünden beri topladığınız para mı enkaz altındaki kardeşlerimizi kurtaracak!

Cumhurbaşkanı, koordinasyon merkezinden bir dakika bile ayrılmamalı, saat başı açıklama yaparak halkı bilgilendirmeli, uyarı ve duyurular yapmalı, halka moral vermeliydi. Nerede olduğunu bilen var mı?

Dün gece enkazlardan çığlıklarını duyduğumuz kardeşlerimiz, herkesi dayanışmaya ve ortak akılla hareket etmeye çağırıyor. Lütfen daha fazla dayanışma ve daha fazla koordinasyonla, en azından bugün kurtarabileceğimiz kardeşlerimizi kurtaralım.”

Kaynak: Gerçek Gündem