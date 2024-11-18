Kadın Çalışanlara Attığı 'Yakın' Mesajlar Ortaya Çıktı: İl Müdürü Görevden Alındı, Soruşturma Başlatıldı

Tunceli’de, kurumda görevli bazı kadın çalışanlarla 'yakın' mesajlaşmaları ortaya çıkan ve bazı çalışanları tehdit ettiği ileri sürülen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. hakkında harekete geçildi.

ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ

İl Müdürü S.Ö.'nün İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla mesajları ortaya çıktı. Öte yandan S.Ö.'nün ‘Şehit yakınıyım’ diyerek çalışanlara tehditler savurduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı. S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti. Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA