Kadın Çalışanlara Attığı 'Yakın' Mesajlar Ortaya Çıktı: İl Müdürü Görevden Alındı, Soruşturma Başlatıldı
Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö.'nün, kadın çalışanlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajlar ortaya çıktı. Öte yandan S.Ö.'nün çalışanları ‘Şehit yakınıyım’ diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Hem S.Ö. hem de mesajlarda adı geçen kadınlar hakkında harekete geçildi. Açığa alınan İl Müdürü S.Ö. ve kadınlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Tunceli’de, kurumda görevli bazı kadın çalışanlarla 'yakın' mesajlaşmaları ortaya çıkan ve bazı çalışanları tehdit ettiği ileri sürülen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. hakkında harekete geçildi.
ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ
İl Müdürü S.Ö.'nün İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla mesajları ortaya çıktı. Öte yandan S.Ö.'nün ‘Şehit yakınıyım’ diyerek çalışanlara tehditler savurduğu iddia edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı. S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti. Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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