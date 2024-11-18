Özgür Özel’den Ayşe Ateş’e… Siyasilerden Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hakaret davasının duruşması 22 Kasım Cuma günü saat 14.00’te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına ilişkin sosyal medyadan "safları sıklaştırın" başlıklı bir video yayınladı. Birçok siyasi Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu alıntılayarak sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AYŞE ATEŞ'E...

Kılıçdaroğlu’nun 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden destek veren paylaşımların bazıları şu şekilde:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "7'inci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Hak, hukuk ve adalet için 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayım, dava günü de yanında olacağım. Türlü hukuksuzluklarla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava siyasidir ve toplumun adalete olan inancını da sarsmaktadır. Bu dava hepimizin davasıdır."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava; hukukun değil, siyasetin ürünü olan bir karardır. Bu haksızlığa karşı duracağız. 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek duruşmanın takipçisi olacak, adaletin ve demokrasinin yeniden güç kazandığı bir Türkiye için Hak, Hukuk ve Adalet arayışımızı sürdüreceğiz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: "Haksızlıklara hukuksuzluklara karşı 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım."

Ayşe Ateş: "22 Kasım'da, beni hiç yalnız bırakmayan Değerli Büyüğüm Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Bu haksız, hukuksuz davada 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayız. Bu dava hukuki değil siyasidir."

CHP TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: "Safları sıkılaştıralım… 22 Kasım saat 14:00'de Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak (11 Yıl 8 Ay'a kadar Hapis ve Siyasi Yasak istemli) davanın duruşmasına, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisi ile...."

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever: "Safları sıklaştırıyoruz! 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, mesnetsiz, haksız ve hukuksuz bir şekilde açılan davanın 22 Kasım’daki duruşmasında orada olacağız. Bu dava, adalete, demokrasiye, hak ve hukuka inanan herkesin davasıdır."

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir: "Safları sıklaştıracağız, orada olacağız."

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer: "Vatanımıza ve Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine sahip çıkmak, yolsuzlukların hesabını sormak ve yokluk, yoksulluk yüzünden hayatını kaybeden evlatlarımızın hesabını sormak için 22 Kasım'da 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız, safları sıklaştırıyoruz."

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: "Safları sıklaştırıyoruz. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, haksız ve hukuksuz bir şekilde açılan davanın 22 Kasım’daki duruşmasında hep beraber olacağız. Bu dava, adalete ve demokrasiye inanan herkesindir. Adalet sağlanana kadar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: "Safları sıklaştırın..."

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay: "Hak, Hukuk, Adalet..."

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu: "Bizde orada olacağız. Safları sıklaştıracağız ve iş birlikçilerden hesap soracağız ... Partimizin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendini savunmaya değil hesap sormaya gidiyor. Sayın Genel Başkanımızın davası, bağımsızlığımız için, yapılan yolsuzluklardan hesap sormak için, bu ülkenin aydınlık yarınları için hepimizin davasıdır. Bizde orada olacağız, safları sıklaştıracağız ve iş birlikçilerden kesinlikle hesap soracağız."

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: "Bu dava hepimizin! Cuma günü hak, hukuk, adalet için yanındayız."

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: "Yalnız değilsin. Cuma günü hak hukuk adalet için yanındayız…"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı: "Partimizin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan hapis ve siyasi yasak istemli dava için adalet tecelli edene kadar yanında olacağız! Talimatla çalışan yargı sisteminiz bu demokrasi ve ifade özgürlüğü sınavını nasıl verecek göreceğiz, muhalefet dün de susmadı hiçbir zaman susmayacak!"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat: "Safları sıklaştırın! Partimizin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu savunmaya değil hesap sormaya gidiyor."

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız: "Safları sıklaştırın..."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan: "7.Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı saray talimatıyla demokrasiye ve ifade özgürlüğüne saldırı niteliğinde açılan bu dava hak, hukuk, adalet mücadelesi veren milyonların davasıdır. Bu dava hepimizin davasıdır. Adalet mücadelesinde Sn. Kılıçdaroğlu'nun yanındayız."

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: "Hak, Hukuk ve Adalet İçin Omuz Omuza! Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7. Genel Başkanı, halkın sesi ve demokrasi mücadelesinin simgesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı açılan bu dava, yalnızca hukukun değil, toplum vicdanının da sınandığı bir davadır. Bu dava siyasidir, adalet duygusunu yaralamakta ve hukuku siyasetin aracı haline getirmektedir. Türlü hukuksuzluklarla siyasi yasak ve hapis cezası tehdidiyle açılan bu dava, hukukun üstünlüğü ilkesine, halkın iradesine ve demokrasinin temellerine yönelik bir saldırıdır. Unutulmasın ki hukuk adalet dağıtır, intikam değil! Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir. Hak, hukuk ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu dava, sadece bir kişinin değil, halkın, demokrasinin ve Türkiye’nin geleceğinin davasıdır. Adalet er ya da geç kazanacaktır. Dava günü Sayın Genel Başkanımızın yanındayız."

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş: "Hak,hukuk ve adalet için sizinle birlikte olacağız…"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara: "Hak hukuk adalet için, yalnız yürümeyeceksiniz"

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı: "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili olarak 22 Kasım'daki duruşmada haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağım."

Destek verenler arasında Müzisyen Sabahat Akkiraz da "Safları Sıklaştırın…" dedi.

Kaynak: ANKA