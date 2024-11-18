Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu’na Destek: Duruşmaya Katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan hakaret davasının 22 Kasım Cuma günü yapılacak duruşmasına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hakaret davasının duruşması 22 Kasım Cuma günü saat 14.00’te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Kılıçdaroğlu’nun 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Kaynak: ANKA