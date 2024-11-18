Hakkında Siyasi Yasak İstenen Davaya Katılma Kararı Alan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Videolu Açıklama
Hakkında hapis ve siyasi yasak cezası istenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım'da görülecek duruşmaya katılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" açıklamasını yaptı.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis cezası ve siyasi yasak istenen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.
"ERDOĞAN'DAN HESAP SORMAYA GİDİYORUM"
Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya Misak-ı Milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren 5 evladımızın hakkı için gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum.
“EMPERYALİSTLERİN KURDUĞU OYUNU BOZACAĞIZ”
Dostlar, safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayı Milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevr'i nasıl parçalayıp, yırtıp attıysak; emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın birlikte başaracağız."
Kaynak: Gerçek Gündem