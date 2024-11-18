Demokrat Parti'den İstifa Eden Cemal Enginyurt'tan Açıklama: Hangi Partiye Geçecek?

Demokrat Parti'de yapılan genel başkanlık seçiminde Gültekin Uysal yeniden seçildi. Uysal, birçok delegenin oy kullanmadığı seçimde 765 oy aldı. Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun'un partiden istifa edeceklerine ilişkin iddiaları Gerçek Gündem duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLADILAR

Apar topar alınan kongre kararına itiraz etmelerine rağmen kabul edilmeyen Enginyurt ve Uzun, sosyal medya hesapları üzerinden istifalarını açıkladılar. Enginyurt istifasını odasında çektiği bir video ile duyururken, Uzun yazılı açıklama yapmayı tercih etti.

ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA: YENİ İSTİFALAR GELEBİLİR

İstifanın ardından Cemal Enginyurt'un bundan sonra ne yapacağı ve başka bir partiye geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Cumhuriyet'e konuşan Enginyurt, "Hangi partiye geçeceksiniz?" sorusunu yanıtladı.

Partisinden bir süredir il ve ilçe düzeyinde istifalar yaşandığını belirten Enginyurt, yeni istifaların da gelebileceğini belirtti. Enginyurt şunları kaydetti:

"Merkezin güçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 30-35 bandında değişmeyen bir oy oranı var. Merkez parti ihtiyacının olduğu açık.

BAŞKA PARTİYE GEÇECEK Mİ?

Şu anda eski ya da yeni başka bir partiye geçiş gibi bir durum yok. 1-2 ay Salih bey ile seyredeceğiz. Anadolu ile konuşacağız. Sonra bakacağız."

Enginyurt ve Uzun'un istifalarının ardından Demokrat Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düştü.

Kaynak: Cumhuriyet