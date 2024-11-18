Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na Desteğini Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada, mahkemeye giderek Kılıçdaroğlu’na destek olacağını duyurdu.

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Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na Desteğini Açıkladı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını açıkladı.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na Desteğini Açıkladı - Resim : 1

“SİYASİ YASAK İSTEMLİ DAVA 22 KASIM’DA”

Çelik, davaya ilişkin "Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine savcılıklar, harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemli davalar açmışlardı. 22 Kasım saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır” bilgilendirmesini yaptı.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na Desteğini Açıkladı - Resim : 2

Yolsuzluk iddialarına dair kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan destek geldi.

“BU DAVA HEPİMİZİN DAVASI”

Dava günü Kılıçdaroğlu’nun yanında olacağını duyuran Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız.

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