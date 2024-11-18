Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Cumhurbaşkanı'nı, zirvenin ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne giden Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Cumhurbaşkanı, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde - Resim : 1

ERDOĞAN'IN HEYETİ

Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde - Resim : 2

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Kaynak: AA

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