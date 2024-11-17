Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine katılmak için Brezilya'yanın Rio de Janeiro kentine geldi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya Geldi - Resim : 1

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brezilya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi İçin Brezilya'ya GittiCumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi İçin Brezilya'ya GittiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Brezilya
Son Güncelleme:
Özgür Özel Pazarda: Tezgahın Başına Geçti Lahana Sattı Tezgahın Başına Geçti Lahana Sattı
Araç Sahipleri Özellikle Kış Dönemlerinde Yapmalı: 1 Kaşığı Yeterli Oluyor Araç Sahipleri Özellikle Kış Dönemlerinde Yapmalı: 1 Kaşığı Yeterli Oluyor
Teğmenlere 'FETÖ' Benzetmesi Yapmıştı... Ahmet Zeki Üçok'tan AKP'li Varank'a Sert Tepki Ahmet Zeki Üçok'tan AKP'li Varank'a Sert Tepki
Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek