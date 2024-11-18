Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Muheybis Acimi el-Sadavi ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağdat programımız çerçevesinde Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Muheybis Acimi el-Sadavi ile bir araya geldik. Görüşmemizde komşumuz ve stratejik ortağımız Irak ile ikili ticari ilişkilerimizi, Türkiye’nin büyük önem verdiği Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili devam eden çalışmaları ve ticari taşımacılığı ele aldık. Sayın Bakana ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, görüşmemizde ele aldığımız konu başlıkları ışığında ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA