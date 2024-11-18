Bakan Bayraktar Açıkladı, 66 Milyon Varil Doğal Gaz Rezervi Bulundu

Bakan Bayraktar, 2024 yılı içerisinde bulanan toplam doğal gaz rezervini duyurdu. Bayraktar; Şırnak, Hakkari ve Van başta olmak üzere 66 milyon varillik rezerv keşfedildiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar Açıkladı, 66 Milyon Varil Doğal Gaz Rezervi Bulundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar Açıkladı, 66 Milyon Varil Doğal Gaz Rezervi Bulundu - Resim : 1

"66 MİLYON VARİLLİK YENİ REZERV KEŞFETTİK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, üç il başta olmak üzere tamamlanan 84 sondajla birlikte 66 milyon varillik doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu.

Bayraktar’ın açıklamaları şu şekilde:

“2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103’e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız.”

“AKKUYU, ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10’UNU KARŞILAYACAK”

“Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir."

Bakan Duyurdu: Doğal Gaz Yardımı Ödemeleri BaşladıBakan Duyurdu: Doğal Gaz Yardımı Ödemeleri BaşladıEkonomi
Uzmanından Doğal Gaz Faturası Gördürmeyecek Tüyo: 2 Yıllık Malzemenin Ömrünü 10 Yıla ÇıkarıyorUzmanından Doğal Gaz Faturası Gördürmeyecek Tüyo: 2 Yıllık Malzemenin Ömrünü 10 Yıla ÇıkarıyorGözden Kaçmasın

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Doğalgaz Alparslan Bayraktar
Bakan Duyurdu: Doğal Gaz Yardımı Ödemeleri Başladı Bakan Duyurdu: Doğal Gaz Yardımı Ödemeleri Başladı
Konut Fiyatlarında Tarihi Reel Kayıp Konut Fiyatlarında Tarihi Reel Kayıp
Araç Sahipleri Özellikle Kış Dönemlerinde Yapmalı: 1 Kaşığı Yeterli Oluyor Araç Sahipleri Özellikle Kış Dönemlerinde Yapmalı: 1 Kaşığı Yeterli Oluyor
Bu Cihazları Sakın Fişten Çekmeyin: Bir Anda Binlerce Liralık Masraf Çıkabilir Bu Cihazları Sakın Fişten Çekmeyin: Bir Anda Binlerce Liralık Masraf Çıkabilir