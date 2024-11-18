Bakan Bayraktar Açıkladı, 66 Milyon Varil Doğal Gaz Rezervi Bulundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"66 MİLYON VARİLLİK YENİ REZERV KEŞFETTİK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, üç il başta olmak üzere tamamlanan 84 sondajla birlikte 66 milyon varillik doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu.

Bayraktar’ın açıklamaları şu şekilde:

“2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103’e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız.”

“AKKUYU, ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10’UNU KARŞILAYACAK”

“Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir."

Kaynak: AA-DHA-İHA