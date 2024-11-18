Konut Fiyatlarında Tarihi Reel Kayıp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi verilerine göre Ekim'de Türkiye genelinde konut fiyatlarında reel olarak yüzde 14,7'lik azalış görüldü. Böylelikle endeks tarihinin en sert reel kaybı Ekim ayında da korunmuş oldu.

Konut Fiyatlarında Tarihi Reel Kayıp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı. Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı ve Eylül ayında kaydettiği tarihi reel kaybı korudu.

Ekim ayında Türkiye'de tüketici fiyatlarında yıllık bazda 48,6 artış göstermişti.

Konut Fiyatlarında Tarihi Reel Kayıp - Resim : 1

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Ekim ayında bir önceki aya göre konut fiyatları İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,8, ve İzmir'de ise yüzde 4,5 artış gösterdi. Yıllık bazda konut fiyatları İstanbul'da yüzde 21,2, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir’de yüzde 28,7 oranlarında artış görüldü.

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