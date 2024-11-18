Adliyede Sapık Katip Skandalı: Gizli Kamerayla Kadınlar Tuvaletini İzlemiş!

Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu. Kamerayı 41 yaşındaki zabıt katibi G.S.'nin yerleştirdiği ortaya çıktı. Kadınlar tuvaletini uzun süredir izlediği tespit edilen sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Adliyede Sapık Katip Skandalı: Gizli Kamerayla Kadınlar Tuvaletini İzlemiş!

Trabzon Adliyesi’nde skandal bir olay yaşandı. İdare Mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletinde önceki gün gizli kamera bulundu. Çalışanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

CEP TELEFONUNDA YAZILIM BULUNDU

Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’in haberine göre; polis ekipleri gizli kamerayı idare mahkemesinde mutemetlik yapan 41 yaşındaki zabıt katibi G.S.’nin yerleştirdiğini belirledi. G.S. polis tarafından el konulan telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi.

UZUN SÜRE İZLEDİĞİ BELİRLENDİ

Kadınlar tuvaletini yerleştirdiği gizli kamera ve cep telefonuna kurduğu sistem ile uzun süredir izlediği belirtilen zabıt katibi G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S.'nin nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındı. G.S., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "özel hayatın gizliğini ihlal etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Adliye
Son Güncelleme:
DEVA Partili Vekilin Kardeşi Aracında Ölü Bulundu! DEVA Partili Vekilin Kardeşi Aracında Ölü Bulundu!
Meyve Sineklerini Uzak Tutma Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş Meyve Sineklerini Uzak Tutma Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş
1 Ocak'tan İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak 1 Ocak'tan İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak
İzmir Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı; 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı İzmir Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı; 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı