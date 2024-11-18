Adliyede Sapık Katip Skandalı: Gizli Kamerayla Kadınlar Tuvaletini İzlemiş!

Trabzon Adliyesi’nde skandal bir olay yaşandı. İdare Mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletinde önceki gün gizli kamera bulundu. Çalışanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

CEP TELEFONUNDA YAZILIM BULUNDU

Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’in haberine göre; polis ekipleri gizli kamerayı idare mahkemesinde mutemetlik yapan 41 yaşındaki zabıt katibi G.S.’nin yerleştirdiğini belirledi. G.S. polis tarafından el konulan telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi.

UZUN SÜRE İZLEDİĞİ BELİRLENDİ

Kadınlar tuvaletini yerleştirdiği gizli kamera ve cep telefonuna kurduğu sistem ile uzun süredir izlediği belirtilen zabıt katibi G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S.'nin nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındı. G.S., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "özel hayatın gizliğini ihlal etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah