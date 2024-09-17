Kadıköy'de Kaçak Midye Operasyonu

Deniz Polisi, Kadıköy'de yasaklı bölgede midye avcılığı yapan 2 kişiyi gözaltına alarak, 150 çuval kaçak midyeyi ele geçirdi. Ele geçirilen midyeler doğal yaşama kazandırılmak üzere denize geri bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Deniz Liman Şube ekipleri, bu sabaha karşı Kadıköy sahil kıyısında kapalı kasa bir minibüse deniz canlısı yüklendiğini belirledi. Şüpheli araca yönelik operasyonda yasaklı bölgede midye avcılığı yaptığı belirlenen Y.G. ve M.G. adlı 2 şüpheli yakalandı, araç kasasında da 150 çuval midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına 'yasak yerde midye avcılığı yapmak' suçundan 52 bin 484 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 1 ton civarındaki midye tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri bırakıldı.

Kaynak: ANKA