Abi Kardeş Evlerine İklimlendirme Sistemi Kurup Uyuşturucu Yetiştirdiler

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evine iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştiren A.S. ve kardeşi E.S., yakalandı.

Abi Kardeş Evlerine İklimlendirme Sistemi Kurup Uyuşturucu Yetiştirdiler

İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraerelisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.S. ile kardeşi E.S.'nin evine iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştirdiğini belirledi.

Abi Kardeş Evlerine İklimlendirme Sistemi Kurup Uyuşturucu Yetiştirdiler - Resim : 1
Eve operasyon düzenleyen jandarma yaptığı aramada, 71 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş skunk bitkisi, 3 kilo 151 gram skunk, 51 gram skunk tohumu, 25 gram plaka skunk, 4 gram toz skunk, hassas terazi, 16 balast, 30 projektör, 2 vantilatör, 2 iklimlendirme çadırı, 44 filtreli havalandırma fanı, 4 prizli zaman rölesi, 10 çoğaltıcı priz, 6 havalandırma borusu, 40 metre elektrik kablosu, 2 nemlendirme cihazı ve 2 klima ele geçirdi.

Abi Kardeş Evlerine İklimlendirme Sistemi Kurup Uyuşturucu Yetiştirdiler - Resim : 2

A.S. ve kardeşi E.S. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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