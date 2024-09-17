Gayrimenkulde Dikkat Çeken Rapor! Kiralık ve Satılık Konutta Rekor Hangi Şehirlerde?

Emlakjet, ağustos ayı gayrimenkul piyasa raporunu paylaştı. Raporda kiralık konut fiyatlarındaki artışın, satılık fiyatlara kıyasla daha belirgin olduğuna dikkat çekildi. Yüzde 25 kira zammı sınırının kalkmasıyla İstanbul'da kiralık konut fiyatları yüzde 9 artış gösterirken, satılık konut fiyatları yüzde 3 yükseldi. Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 20 ile Konya'da görülürken, satılık konut fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 8 ile Muğla'da yaşandı.

Kullanıcıların şirket platformunda yaptığı aramalara bakıldığında, ağustosta tüketicilerin yüzde 58'inin satılık konut, yüzde 42'sinin ise kiralık konut arayışında olduğu görüldü. Satılık konut aramaları daha yüksek seviyede olsa da kiralık konut piyasasına olan talep de önemli ölçüde devam ediyor.

KONUT SATIŞI HANGİ İLLERDE DAHA FAZLA?

Türkiye genelinde konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.

Kaynak: AA