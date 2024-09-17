Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 20 bin metrekarelik alanda hizmet veren park, bugüne kadar on binlerce öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi sağladı. Trafik Eğitim Parkı, bu yıl da geleceğin sürücü ve yayalarının bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla eğitimlere aralıksız devam edilecek.

MİNYATÜR BİR ŞEHİR DÜZENİNDE EĞİTİM VERİLİYOR

Parkta 24’er kişilik 2 sınıf, 51 kişilik amfi, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölümler, altgeçit ve üstgeçitler, gözetleme kulesi, yaya geçitleri ve 2 adet kavşak yer alıyor. Ayrıca, minyatür bir şehir düzeninde itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM ve otobüs durağı gibi çeşitli yapıların da bulunduğu bir eğitim ortamı sunuluyor.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Öğrenciler, teorik eğitimin ardından, uygulamalı eğitim için park içerisindeki akülü ve pedallı araçları kullanarak öğrendiklerini pratiğe döküyor. Ayrıca, parkta bisiklet öğrenimi için özel olarak yapılmış 650 metrelik bisiklet yolu da bulunuyor. Eğitimlerin sonunda katılımcılara, trafik bilinci kazanımlarını belgeleyen katılım sertifikaları takdim ediliyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞ, BİLİNÇLİ YAYA

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, öğrencilere sadece trafik kurallarını öğretmekle kalmayıp, güvenli sürüş ve bilinçli yaya olma konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu çalışmalar, geleceğin güvenli sürücü ve yayalarını yetiştirmek adına büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA