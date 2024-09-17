Sinop'ta Korkutan Tekne Yangını

Sinop'ta bir teknede yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tekende maddi hasar oluştu.

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Sinop'ta Korkutan Tekne Yangını

Sinop'ta bir teknede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, 10.00 saatlerinde Sinop Mendirek'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mendirekte bağlı bulunan O.G'ye ait teknede güneş enerjisinden aküye giden kabloların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, teknenin maddi hasar gördüğü belirtildi.

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