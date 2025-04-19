'Kaçak Civciv' Skandalında Yeni Gelişme! Valilikten Açıklama Geldi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sağlıksız ve sertifikasız şekilde 5 bine yakın kanatlı hayvan üretiminin yapıldığı tespit edilirken, çiftlikteki itlaf işlemlerine direnmeye çalışan 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "Tek suçumuz civciv satmak, civciv baronlarını yakalıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Şüpheliler adliyedeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyunda gündem olan olayın ardından Aydın Valiliği’nden açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, "17 Nisan 2025 günü İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gelen Hacıaliobası Mahallesi'nde bulunan çiftlikte izin belgesi olmaksızın kanatlı hayvan yetiştirildiği ihbarı üzerine ilçe tarım ekiplerinin yapacağı işlem esnasında güvenlik ve emniyet tedbiri almak amacıyla İlçe Jandarma ekipleriyle harekete geçilmiştir. İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, söz konusu mahalde yaklaşık 5 bin adet tavuk ve civciv ile kuluçka makinesi ve kuluçkalık yumurta bulunduğu, hayvanların isimleri bilinmeyen farklı kişiler tarafından kanatlı hayvan nakillerinde gerekli olan belgeler olmaksızın sevkinin yapıldığı ve ilgili kişinin adına kayıtlı hayvancılık işletmesinin olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Valiliğin açıklamasında, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 250 ve üzeri tavuk yetiştiriciliği yapılan işletmeleri kapsayan 'Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Talimatı'nın 16.4. maddesinde yer alan 'Kayıtsız olarak faaliyet gösteren işletmelerin tespiti durumunda 5996 sayılı Kanun'un 41.inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği yasal işlem uygulanır. Bu işletmelerdeki ürünler ile hayvanlar ise yine 5596 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği itlaf ve imha edilir' hükmü gereğince ve 5996 sayılı kanunun idari ve fenni yaptırımlar uygulanmıştır. İmha işlemi esnasında üreticiler tarafından imha işleminin yapılmasına engel olmak için direnç göstermeleri üzerine bilgi verilen nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adı geçen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheliler 18 Nisan 2025 günü adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından şüphelilerin tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA