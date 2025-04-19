Anne Babalar Dikkat! Çocuklar İçin Yüzme Yardımcısında 'Boğulma' Riski

Vatandaşların canı ve sağlığını tehlikeye atan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) bildirilmeye devam edilirken, Ticaret Bakanlığı’ndan bir bildirim daha geldi.

Bakanlık, tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan GÜBİS’te çocuklar için üretilen yüzme yardımcısı hakkında bir bildirimde bulundu. ‘Ali Duman Grup Oyuncak’ın satışa sunduğu ‘Korna Ve Araba Figürlü Direksiyonlu Sea-700 Baskılı Yüzme Yardımcısı’ ürünü için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındığı öğrenildi.

Bakanlığın bildirimine göre, söz konusu ürünün suda boğulma tehlikesi riski taşıdığı belirtildi.

GÜBİS bildiriminde, güvensizlik nedeni “Ts En 13138-3 Standardı Kapsamında; 5.2 Tasarım 5.2.1 Su Oyuncaklarına Benzerlikten Kaçınılması 5.2.1.1 Şekil; Yüzme Oturaklarının Tasarım Ve Görünümü, Su Oyuncağı İzlenimi Uyandırmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

TS EN 13138 STANDARDI NEDİR?

TS EN 13138 standardı, yüzemeye yardımcı donanımlar için belirlenen referans standartları kapsayan bir koddur.

Kaynak: Haber Merkezi