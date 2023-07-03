Kabine toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı saat 15.20’de başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.20'de başladı.
ANA GÜNDEM EKONOMİ
Toplantının ana gündeminde ekonomideki gelişmeler yer alıyor.
Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
MEMUR MAAŞLARI DA GÜNDEMDE
Toplantıda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da ele alınıyor.
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