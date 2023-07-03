MİT'in MOSSAD ajanlarına operasyonunda ortaya çıktı: Ekşi Sözlük'teki yardım çağrısı uluslararası casusluk skandalına dönüştü

GERÇEK GÜNDEM - Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bugünkü operasyonunda MOSSAD ajanı olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri için Ekşi Sözlük’te kayıp başlığı açıldığı ortaya çıktı. 17 Eylül 2022’de girilen enty’de, Ahmet Koray Özgürün isimli polisin bir anda ortadan kaybolduğu yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan Ahmet Koray Özgürün, Alperen Erkut, Halid Alnebhen, Gizvan Amori, Nizar Saaddeddin, Muhammed Murii ve Khaled Nijim yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında yer alan Ahmet Koray Özgürün’ün yakınları 2022’in eylül ayında Ekşi Sözlük’te kayıp ilanı açtığı ortaya çıktı.

Sözlükteki entry’de, kayıp olduğu belirtilen Özgürün için şu ifadeler kullanılmıştı:

Geçmişte terör ve siyasi şubede çalışmış olan 69 yaşındaki Ahmet Koray Özgürün isimli emekli polis memuru babam normalde Fethiye'de yaşıyordu, yaklaşık bir ay kadar önce İstanbul'a taşınmaya karar verdiğinden dolayı ev bakmak amacıyla İstanbul'a gitti ve çok yakın arkadaşının Tansu isimli kızının evinde yaklaşık bir aydır ikamet etmeye başladı.



12 eylül 2022 günü Tansu ile birlikte yemek için aksam yemek hazırlamaya karar vermiş ve evde yemek yaparken gelen bir telefon üzerine (e-posta adresini ve şifresini bildiğim için google etkinliğine baktım ve tarafına bir telefon araması geldiğini ve yaptığı en son google aramalarını gördüm, telefonuna truecaller adlı uygulamadan bildirim gelmiş. Yani telefon rehberinde kayıtlı olmayan tanımadığı bir numara babamı aramış.) Yaptığı yemeği yarım bırakarak evden sadece şarj cihazını ve cüzdanını alıp evin kapısını kilitleyerek kimseye haber vermeden evden ayrılmış.

Aynı gün akşam işten çıkan ve eve giden Tansu evde babamı bulamadığı için telefonla kendisini aramayı denemiş ancak telefonu kapalı olduğu için kendisine ulaşamamış. Gece gelmediği için ve her zaman attığı her adımı haber verdiğinden dolayı şüphelenmeye başlamış.



Ardından da bilindik kayıp vakalarında olduğu gibi ailem ve arkadaşları tarafından da kendisine ulaşılamadığı için halam tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.



Hayatını bu devleti korumaya adamış ve görevini korumaya ant içmiş bir ailenin bir üyesi olan 57 bin sicil numaralı bir emekli polis memurunu Emniyet Genel Müdürlüğünün bulacağına eminim. Ancak biz ailesi olarak son derece endişe içindeyiz.

ALPEREN ERKUT İÇİN DE SOSYAL MEDYADAN KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Şüpheliler arasında yer alan Alperen Erkut isimli şahıs için de sosyal medyadan kayıp ilanı verildiği ortaya çıktı. Twitter’dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanılmış:

“Kuzenim Alperen Erkut 3 gündür kayıptır.İstanbul'da yaşıyor.Goren olursa dm üzerinden bana bilgi verebilir mi? Elden ele yayalım arkadaşlar”

Kaynak: Gerçek Gündem