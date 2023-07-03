Sansür üstüne sansür: Hilal Kaplan, 2 ayda 396 içeriğe erişimi engelletti

Geçen yıl eşi Süheyb Öğüt’ten boşanan Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan, nisan ayında Milat gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlenmişti.

Kaplan’ın, eski eşi Öğüt’le ortak arkadaşları olduğu iddia edilen Sarı ile evlenmesi medyada geniş yer buldu ve konuyla ilgili çok sayıda haber yapıldı. Aynı şekilde bu durum sosyal medyada da geniş yankı bulunca Kaplan ve eşi Sarı, ilgili paylaşımlar için erişim engeli kararları aldırmaya başladı.

Çift, son olarak 15 Haziran’da konuyla ilgili 46 içerik için erişim engeli kararı aldırdı ve bu, ikilinin nisan ayından bu yana bahse konu haberler için aldırdığı dördüncü erişim engeli kararı oldu. Kaplan & Sarı çifti, dört kararla haber ve sosyal medya paylaşımlarından oluşan toplam 396 içeriğe erişimi engelletti.

İLK ENGEL 14 NİSAN’DA

FreewebTurkey'den Ali Sefa Korkut'un haberine göre Kaplan & Sarı ikilisinin evlendiğine dair haberler ilk olarak 13 Nisan’da ayında yayımlandı. Konu, sosyal medyada da oldukça hızlı bir şekilde yayıldı.

Bunun üzerine ikili, ertesi gün erişim engeli talebinde bulundu. Bu talep İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı gün kabul edildi ve çift, konuyla ilgili ilk erişim engeli kararını aldırmış oldu.

Karar kapsamında 13 haber, yedi tweet ve iki Instagram gönderisi olmak üzere toplam 22 içeriğe erişim engellendi.

İKİNCİ TALEP DE AYNI GÜN KABUL EDİLDİ: 45 İÇERİK

Ancak konuyla ilgili haberler sürdü.

İkili, 28 Nisan’da bir kez daha erişim engeli talep etti ve bu kez engel istenen içerikler arasına Kaplan’ın eski eşi Süheyb Öğüt’ün 34 kişiye dava açtığıyla ilgili haberler de eklendi.

Çiftin bu talebi de aynı gün kabul edildi ve yine İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı sonucunda 45 içeriğe erişim engeli getirildi.

Engellenen içerikler arasında 24 haber, 20 tweet ve bir YouTube de videosu yer aldı.

ÜÇÜNCÜ TALEP: RET ALINCA ÜST MAHKEMEDE ENGELLETTİ

Konuyla ilgili haberler için bir erişim engeli kararı da mayıs ayında çıkarıldı. Ancak bu karar hem talep edeni hem geçmişi hem de engellenen içerik sayısı bakımından diğer iki karardan farklıydı.

Talep, 14 Nisan’da bu kez yalnızca Hilal Kaplan’ın başvurusuyla yapıldı. Ancak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi reddetti.

Kaplan, bu ret kararına İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinde itiraz etti. Mahkeme bu itirazı kabul etti ve Kaplan'ın konuyla ilgili üçüncü erişim engeli kararı buradan çıkartıldı.

12 Mayıs tarihli karar sonucunda 235 Tweet, 42 haber, beş YouTube videosu ve bir Ekşi Sözlük entry’si olmak üzere 283 içeriğe erişim engellendi.

DÖRDÜNCÜ VE SON TALEP: 46 İÇERİK

İkili, -şimdilik- dördüncü ve son erişim engeli kararını da 15 Haziran Perşembe günü aldırdı.

Kaplan ve Sarı çiftinin ortak talebi üzerine İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar kapsamında 46 içerik erişime engellenirken bunlar arasında bir Free Web Turkey paylaşımı da yer aldı.

Free Web Turkey’nin, Kaplan’ın konuyla ilgili haberleri 28 Nisan’da da erişime engellettiğini belirten bir tweet’ine karar doğrultusunda erişim engeli getirildi.

Erişime engellenen URL’ler arasında 14 haber, 11 YouTube videosu, 11 tweet, beş TikTok videosu, dört DailyMotion videosu ve bir de Twitter hesabı yer aldı.