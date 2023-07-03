Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı çalındı

Memleket Partisi’nin Malatya İl Başkanlığı binası olarak kullanılan çadır çalındı. Çadır, polisin yardımıyla bulundu.

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Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı çalındı

Malatya’da deprem sonrası maddi yetersizliklerden ötürü konteynere geçemeyen Memleket Partisi’nin Malatya İl Başkanlığı olarak kurduğu çadır çalındı. Çadır polis ekiplerinin yardımıyla tekrar bulundu.

Malatya Söz adlı yerel bir sitenin haberine göre partinin, Abdullah Gül Parkı’nda kurulan çadırında faaliyetlerini yürüten Malatya Memleket Partisi İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, konuya dair şunları söyledi:

“Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı. Öyle bir bütçemiz olmadı. Seçim dönemiydi zaten, hemen çadırımızı kurup standımızı açtık. Hatta çadırımız bir kere çalındı. Emniyetten arkadaşların ilgilenmesi neticesinde bulduk. Şartlar şu anda bunu gerektiriyor, memnunuz, yapacak bir şey yok. Malatya’da bir yer tutmak çok mu zor? Diye yorum alıyoruz. Evet, burada sağlam ve uygun bir yer bulmak çok zor. Hem kiralar fahiş miktarda, hem de sağlam bir yer bulmak öyle kolay değil. İnsanlar başını koyacak yer bulmazken bizim böyle bir yere geçmemizin mümkünü yok. Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta.”


Çalınan çadırın bulunmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam partinin hesabından “Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta!” paylaşımı yapıldı.

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