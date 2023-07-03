Gergerlioğlu: Cezaevlerinde 6 ayda 26 kişi öldü, 15'i şüpheli

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu yılın ilk 6 ayında cezaevlerinde en az 26 kişinin öldüğünü belirterek, “İntihar girişiminde bulunan mahpusların uzun bir süre ölümünün cereyan ettiği, kameralardan izlendiği ve müdahale edilmediği yönünde önemli bilgiler ediniyoruz” dedi.

15’İ ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün yaptığı açıklamada, 2023 yılının ilk 6 ayında cezaevlerinde en az 26 kişinin öldüğünü söyledi. Gergerlioğlu, cezaevinde hayatını kaybeden 26 kişiden 15’nin şüpheli şekilde öldüğünü ve 11 kişinin de hastalığı olmasına karşın tahliye edilmemesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

HASTA TUTUKLULARIN DURUMU

Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

“Şüpheli ölümler dikkat çekici. Bir kısmı intihar olarak açıklanıyor. Biz, bu ölümlerin nasıl olur da intiharla sonuçlandığı noktasında önemli soru işaretleri taşıyoruz. Çünkü cezaevinde bir mahpusun intihar etmesinin önüne geçilmeye çalışıyor. Bunun için güya önlemler alınır. Bütün bu şartlar altında bir mahpus nasıl intihar ediyor? Bu, önemli bir soru işareti. İntihar girişiminde bulunan mahpusların uzun bir süre ölümünün cereyan ettiği, kameralardan izlendiği ve müdahale edilmediği yönünde önemli bilgiler ediniyoruz. Bir kısmı da gerçekten intihar mı, başka şekilde ölüm mü, tam olarak bilinmiyor. Yapılan açıklamalar bu şekilde. Zaten bu ölümleri açıklama konusunda cezaevleri çok istekli değil. Ancak avukatları ve yakınları kanalı ile bu bilgileri edinebiliyoruz.

Hasta mahpus ölümleri de son derece dikkat çekici. Bu ölümleri dinlediğimiz zaman sağlığa ulaşmada ve sağlık hakkı elde etmede çok sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Hemen hepsinde ağır hasta hakları ihlalleri tespit etmiş durumdayız.”

Kaynak: Gerçek Gündem