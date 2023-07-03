'Giderlerse gitsinler' siyasetinin sonucu: Bini aşkın doktor 2023'te 'İyi Hal Belgesi' almak için başvurdu

Sağlıkta şiddet vakalarının yüksek olduğu Türkiye’de doktorlar her geçen gün ülkeyi terk ediyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıkladığı verilere göre, kuruma yapılan ‘İyi Hal Belgesi’ başvuru sayısı haziranda 242 oldu.

Kurumun açıkladığı verilere göre bu sayı 2023’ün ilk 6 ayında bin 361’e ulaştı.

TTB’den yapılan açıklamada “Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam!” ifadeleri kullanıldı.

TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;

📌 Haziran ayında 242,

📌 2023'ün ilk 6 ayında 1361 oldu.



Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam! pic.twitter.com/0feYXL87Uv — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) July 3, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem