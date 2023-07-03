'Giderlerse gitsinler' siyasetinin sonucu: Bini aşkın doktor 2023'te 'İyi Hal Belgesi' almak için başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Giderlerse gitsinler' dediği doktorlar, TTB'ye 'İyi Hal Belgesi' almak için başvurmaya devam ediyor. TTB'nin açıkladığı son verilere göre haziranda 242 doktor belge almak için başvurdu.
Sağlıkta şiddet vakalarının yüksek olduğu Türkiye’de doktorlar her geçen gün ülkeyi terk ediyor.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıkladığı verilere göre, kuruma yapılan ‘İyi Hal Belgesi’ başvuru sayısı haziranda 242 oldu.
Kurumun açıkladığı verilere göre bu sayı 2023’ün ilk 6 ayında bin 361’e ulaştı.
TTB’den yapılan açıklamada “Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam!” ifadeleri kullanıldı.
TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) July 3, 2023
📌 Haziran ayında 242,
📌 2023'ün ilk 6 ayında 1361 oldu.
Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam! pic.twitter.com/0feYXL87Uv
Kaynak: Gerçek Gündem
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