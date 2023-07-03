Emekli ve memur zammında olası senaryolar belli oldu: Oranlar ortaya çıktı

Milyonlarca memur ve emekli, maaş zammı için hükümetten yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından belirlenecek. Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı ile birlikte emeklilere üçlü bir zam planlanıyor.

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Emekli ve memur zammında olası senaryolar belli oldu: Oranlar ortaya çıktı - Resim: 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, zam oranını netleştirecek 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Sabah'ın haberine göre kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor.

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Emekli ve memur zammında olası senaryolar belli oldu: Oranlar ortaya çıktı - Resim: 2

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olurken temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak. Örneğin, kök aylığı 3 bin 500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3 bin 500 -5 bin 500 lira arasındakilere yüzde 45, 5 bin 500-7 bin 500 lira arasındakilere yüzde 40, 7 bin 500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.

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Emekli ve memur zammında olası senaryolar belli oldu: Oranlar ortaya çıktı - Resim: 3

Yapılan zam sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar, yine 7 bin 500 lira aylık almaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılacak kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan belirgin farkı da telafi edecek.

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Emekli ve memur zammında olası senaryolar belli oldu: Oranlar ortaya çıktı - Resim: 4

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Memur ve emekli aylıklarına ocak ayındaki yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. 

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