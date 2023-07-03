Emekli ve memur zammında olası senaryolar belli oldu: Oranlar ortaya çıktı
Milyonlarca memur ve emekli, maaş zammı için hükümetten yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından belirlenecek. Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı ile birlikte emeklilere üçlü bir zam planlanıyor.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, zam oranını netleştirecek 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Sabah'ın haberine göre kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor.
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olurken temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak. Örneğin, kök aylığı 3 bin 500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3 bin 500 -5 bin 500 lira arasındakilere yüzde 45, 5 bin 500-7 bin 500 lira arasındakilere yüzde 40, 7 bin 500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.
Yapılan zam sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar, yine 7 bin 500 lira aylık almaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılacak kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan belirgin farkı da telafi edecek.
YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR
Memur ve emekli aylıklarına ocak ayındaki yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti.