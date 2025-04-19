'Joker' Aramalarında Yok Yok! 32 İlde 258 Kişiye Kelepçe

Bitlis merkezli 32 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda 258 kişi kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde de ele geçirildi.

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'Joker' Aramalarında Yok Yok! 32 İlde 258 Kişiye Kelepçe

Bitlis merkezli 32 ilde ‘joker’ operasyonu düzenlenirken, operasyonlarda 258 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda adeta cephanelik ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün Bitlis merkezli 32 ilde düzenlediği operasyonda 43'ü organizatör 258 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkez ve ilçelerindeki sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyen şahısları MTSK ve SRC sınavlarından geçirmek için yerlerine ‘joker’ eleman olarak tabir edilen kişilerin sınava yerleştirildiği veya kopya düzeneği kullanılarak sınavlardan geçirildikleri ve usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığı belirlendi.

'Joker' Aramalarında Yok Yok! 32 İlde 258 Kişiye Kelepçe - Resim : 1

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlenirken, bu organizasyonu yöneterek suç işlemek amacıyla örgüt kuran, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyen 43 organizatör ile suça karıştıkları tespit edilen 258 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 258 kişi kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet gaz bombası, 348 adet 7x65 mm çapında tabanca fişeği, 36 adet tüfek kartuşu, 11 adet AK-47 fişeği, 9 adet kopya düzeneğinde kullanılan cep telefonu, 3 adet kopya düzeneğinde kullanılan kulaklık, 5 adet sahte kimlik, 5 adet sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

12 şüpheli için de yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Bitlis Operasyon Savcı
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