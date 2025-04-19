Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: 39 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 47 kişi yakalandı, 39'u da tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: 39 Tutuklama

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere karşı harekete geçti.

Polisin yaptığı çalışmada 47 şüpheli belirlenerek eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Adresler de yapılan aramalarda 7 bin 888 adet sentetik hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar, bonzai, AMG maddesi ile 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 8’i adli kontrol kararıyla serbest kaldı, 39'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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