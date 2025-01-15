Jandarmadan Kaçak Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde kaçak silah imalatı yapılan adrese operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Jandarmadan Kaçak Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. (65) ve E.K'nin (64) kaçak silah imalatı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bomba arama köpeğinin yardımıyla adreste yaptıkları aramada, üzerinde çalışılan 6 tabanca namlusu, 5 tetik tertibatı, 38 tabanca üst kapak yayı ve çok sayıda tabanca aksamı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

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