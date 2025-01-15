23 Günlük Bebeğin Şüpheli Ölümüne İnceleme, Anne ve Baba İfade Verecek

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde 22 yaşındaki Suriye uyruklu A.J. 23 günlük erkek beğeninin rahatsızlanması üzerine bebeği eşiyle birlikte eczaneye götürdü. Kalbi durduğu belirlenen bebek hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA İFADE VERECEK

Eczanedekilerin durumu ihbar etmesi üzerine anne ve baba ifadelerinin alınması için polis ekipleri tarafından emniyete alındı.

Kaynak: DHA