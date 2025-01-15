23 Günlük Bebeğin Şüpheli Ölümüne İnceleme, Anne ve Baba İfade Verecek
Eskişehir’de rahatsızlandıktan sonra eczaneye götürülen ve hayatını kaybeden 23 günlük erkek bebeğin ölümüne ilişkin emniyet ekipleri harekete geçti. Bebeğin anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde 22 yaşındaki Suriye uyruklu A.J. 23 günlük erkek beğeninin rahatsızlanması üzerine bebeği eşiyle birlikte eczaneye götürdü. Kalbi durduğu belirlenen bebek hayatını kaybetti.
ANNE VE BABA İFADE VERECEK
Eczanedekilerin durumu ihbar etmesi üzerine anne ve baba ifadelerinin alınması için polis ekipleri tarafından emniyete alındı.
Kaynak: DHA
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