Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun şehit olduğunu açıkladı.

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Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu

Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin” ifadeleri kullandı. Şehit Adalıoğlu’nun cenazesi 01:30’da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından Ankara’ya getirilecek.

Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olduJandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olduGüncel
 
 
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