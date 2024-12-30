İzmir'in İki İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Balçova ve Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 219 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

İzmir'in İki İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 219 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. J.E. ve F.M'yi gözaltına alındı.

Polis ekipleri Karşıyaka ilçesinde de park halindeki bir hafif ticari araçta arama yaptı. Ekipler, aramada 412 bin 286 adet sentetik ecza ele geçirdi, şüpheli V.Ş'yi gözaltına aldı.

V.Ş'nin ifadesi doğrultusunda bir depoda arama yapan ekipler, sentetik eczaları basmak için kullanılan makineyi ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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