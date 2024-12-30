Mersin'de Kardan Yollar Kapandı: 30 Araç Mahsur Kaldı

Mersin'de kar yolları kapadı. Kentin çeşitli mevkilerde 30 araç yolda mahsur kaldı. Harekete geçen ekipler yolda kalan vatandaşları küreme çalışmasıyla kurtardı.

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Mersin'de Kardan Yollar Kapandı: 30 Araç Mahsur Kaldı

Mersin'de kar yağışı hayatı felç etti. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı. Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.

Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.

Kurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

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