Uçak Kazaları Sonrası Biletleri İptal Edip Rotayı Ona Çevirdiler! En Güvenli Ulaşım Hangisi?

Azerbaycan Havayolu Şirketi AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan’ın Aktau kentinde düştü. Feci kazada 38’den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Karabayev, düşen Azerbaycan uçağının kontrol sisteminin Kazakistan hava sahasına girmeden önce kaybedildiğini söylemişti.

UÇAK BİLETLERİ İPTAL OLDU

Kazakistan’ın ardından bir uçak kazası da Güney Kore’de meydana gelmiş, o kazada da 179 kişi hayatını kaybetmişti. Peş peşe yaşanan kazaların ardından vatandaşların tedirgin olduğu, uçak biletlerini iptal etmeye başladığı öğrenildi.

OTOBÜS VE TREN BİLETİ ALAN ARTTI

TV100 muhabiri İnci Erdoğan’ın aktardığına göre, yılbaşına sayılı günler kala uçak biletini iptal edip, otobüs bileti ve tren bileti alanlar çoğaldı.

“EN GÜVENLİ ULAŞIMIN HAVAYOLU”

Hangi hava yolunun tercih edilmesi konusunda uzmanlardan bilgiler alan Erdoğan, şunları söyledi: Uçuş fobisi genelde bir olay gerektirmeksizin kalıcı bir durum ama anksiyeteyi de son günlerde yaşanan kazalardan dolayı tetikliyor. Ayrıca uzmanlar en güvenli ulaşımın havayolu taşımacılığı olduğunu söylüyor.

Kaynak: TV100