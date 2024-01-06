İzmir'in ardından... Bir deprem de Malatya'da!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in ardından... Bir deprem de Malatya'da!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8.76 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.10'da, 8.76 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA

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