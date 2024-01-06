İzmir'in ardından... Bir deprem de Malatya'da!
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8.76 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.10'da, 8.76 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-06
Saat:15:10:09 TSİ
Enlem:38.16944 N
Boylam:38.58972 E
Derinlik:8.76 km
Detay:https://t.co/xupSnGg8ko@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: ANKA