İzmir açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Çandarlı Körfezi’nde saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aliağa’ya 7.44 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Aliağa ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem