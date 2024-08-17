İzmir'de Yangın Felaketi: 900 Kişi Tahliye Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

900 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

#İzmir’de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



⚠️Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde;



📍Sancaklı Mahallesinde 170 ,

📍Doğançay Mahallesinde 500,… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 16, 2024

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