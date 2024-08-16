İzmir'deki Yangın Büyüyor! Türkiye, İzmir İçin Seferber: İş Makineleri Yola Çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, hızla büyümeye devam ediyor. Yangın yerleşim yerlerine de sıçrarken, AFAD 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığını, 16 evin yandığını açıkladı.

Öte yandan Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binasının çatısına sıçrayan alevler, apartmanda yangına neden oldu.

Ayrıca Karşıyaka'da başlayan yangının, Bayındır ilçesine ulaştığı da belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamayla yangın ekiplerini Çanakkale'den İzmir'e kaydıracaklarını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Karşıkaya’da başlayıp yayılan yangını kaygıyla takip ediyoruz. Çanakkale’deki yangının söndürülmesinde görev alan İBB İtfaiyemiz şimdi İzmir’e doğru yola çıkıyor. Dileğimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Geçmiş olsun #İzmir"

İzmir Karşıkaya’da başlayıp yayılan yangını kaygıyla takip ediyoruz. Çanakkale’deki yangının söndürülmesinde görev alan İBB İtfaiyemiz şimdi İzmir’e doğru yola çıkıyor. Dileğimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Geçmiş olsun #İzmir — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 16, 2024

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ EKİPLERİ DE YOLA ÇIKTI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da, belediye ekiplerinin İzmir yangınına müdahale etmek için yola çıktıklarını duyurdu.

Akpolat, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de yaşanan yangına müdahale için arazözlerimiz ve afet destek ekibimiz yola çıktı. İnanıyorum ki güzel İzmirimiz daha fazla zarar görmeden dayanışma içinde yangını kontrol altına alacağız.

Tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yüreklerimiz sizinle."

İzmir'de yaşanan yangına müdahale için arazözlerimiz ve afet destek ekibimiz yola çıktı.



İnanıyorum ki güzel İzmirimiz daha fazla zarar görmeden dayanışma içinde yangını kontrol altına alacağız.



Tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yüreklerimiz sizinle. https://t.co/iZzAwMSnSt — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) August 16, 2024

BALIKESİR'DEN ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLA ÇIKIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek için yola çıkıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan ve hızla yayılan yangınların söndürme çalışmalarına destek için itfaiye ekiplerinin yola çıktığını açıkladı.

Ahmet Akın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangına destek ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum."

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangına destek ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/ozXUaLw3Pt — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) August 16, 2024

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