İzmir Karşıyaka Dün Akşamdan Beri Yanıyor: Alevler Evlere Sıçradı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı.

Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. 2 uçak ve 4 helikopter ile alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.

Karşıyaka'dan gelen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olduğu görülüyor. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor.

HAYVAN BARINAĞI TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesinde bulunan 1 hayvan barınağı tahliye edildi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi. Yangın evlere sıçramaya başladı. Evlerini kurtarmayı deneyip başaramayan vatandaşlar evlerini bırakıp kaçmaya başladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda dün gece başlayan yangını kontrol altına almak için İzmir İtfaiyemiz, İZSU ve belediyemizin diğer birimleri ile birlikte sahada çalışmalarını sürdürüyoruz.

Rüzgar yangının etkisini bir çok yere dağıtıyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışıyorlar. 600’e yakın personel, ilçe belediyelerinin desteği ile 30’un üzerinde yangın söndürme aracı ile bölgedeyiz. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor."

'VATANDAŞLAR BİR AN ÖNCE EVLERİNİ BOŞALTMALI'

Bir açıklama da Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'dan geldi. Önal, bölgede yaşayan vatandaşlara evleri boşaltma çağrısında bulundu. Önal'ın açıklaması şöyle:

"Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

İZMİR VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban da yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elban'ın açıklaması şöyle:

"Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde 13 Ağustos 2024 Salı günü saat 21.43’de başlayan, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 19.15’de kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangın, ani rüzgarın da etkisiyle yaşanan harlama nedeniyle 15.08.2024 tarihi Perşembe günü saat 21.30’da tekrar başlayıp ve devam eden yangına ekiplerimizin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımızın ivedi şekilde tahliyesi devam etmektedir..

Bu süreçte; 5 Uçak, 6 Helikopter, 67 Arazöz, 47 Su İkmal Aracı ve Su Tankeri, 8 Dozer, 12 TOMA, 112 Ekipleri, Emniyet Ekipleri, Jandarma Ekipleri, 63 Kara Aracı, İtfaiye Ekipleri, 69 Yunus Timi, 36 Trafik Ekibi, 94 Sivil Ekip, 1950 Personel, 642 Personelimiz yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm kurumlarımızın desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde gayret ediyoruz. Yangından etkilenen İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BELEDİYEDEN ÇAĞRI: CAN DOSTLARIMIZIN TAHLİYESİ İÇİN YARDIMA ÇAĞIRIYORUZ

Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Yangın ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen Örnekköy Geçici Köpek Bakım Evi'ne doğru yaklaştı" duyurusu yapıldı. Belediye, "Tüm hayvanseverleri bakım evimizdeki can dostlarımızın tahliyesi için yardıma çağırıyoruz" çağrısı yaptı.

ŞEHRİN ÜSTÜNE KÜL YAĞIYOR

Sosyal medyada; yangın nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirilirken havadan kül yağdığı ifade edildi.

Kaynak: DHA