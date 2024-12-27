İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 'El Cilt Temizleme Solüsyonu' Etiketi Çıktı

Yeni yıl yaklaşırken sahte içkiye karşı ekipler harekete geçti. İzmir'deki operasyonda "el cilt temizleme solüsyonu" etiketiyle satılan sahte içkilere el konuldu. Gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 'El Cilt Temizleme Solüsyonu' Etiketi Çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde merdiven altı üretilerek depolanan, satışa sunulan, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olabilen sahte içki ve etil alkol kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 'El Cilt Temizleme Solüsyonu' Etiketi Çıktı - Resim : 1

SAHTE ETİKET YAPIŞTIRMIŞLAR!

Kent genelinde gerçekleştirilen 41 operasyonda 36 bin 201 litre sahte etil alkol, 694 litre sahte içki, 860 boş içki şişesi, 15 bin 779 sahte etiket, 12 bin 810 kapak, 3 bin 600 sahte bandrol, 1 tonluk 26 boş tank, farklı ebatta 10 boş tank, 8 litre içki aroması, 6 aktarım motoru, 2 soğutucu cihaz, 5 alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol doldurma makinesi ve 2 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin olası denetimlerde yakalanmamak için sahte etil alkol ve içkilerin üzerine "el ve cilt temizleme solüsyonu" etiketi yapıştırdığı belirlendi.

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Kaynak: AA

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