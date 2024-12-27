Yaya Geçidinde Feci Kaza! Üzerinden Kamyon Geçen Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki kavşakta feci bir kaza meydana geldi.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

C.O. idaresindeki kamyon, yaya yolunda ilerleyen ve kimliği tespit edilemeyen kadın bir kadına çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kamyon geçen kadın, ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasında kamyon sürücüsü ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA