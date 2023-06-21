İzmir’de 'Kukla' Operasyonu: 28 gözaltı

Başta iş insanları olmak üzere bir çok vatandaşı mağdur eden ve liderliğini M.C.’nin yaptığı suç örgütüne, İzmir merkezli 4 ilde dev operasyon gerçekleşti. İzmir polisinin 231 personelle gerçekleştirdiği "Kukla" operasyonunda, suç örgütü lideri de dahil 28 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir’de 'Kukla' Operasyonu: 28 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş insanları başta olmak üzere bir çok vatandaşı, silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantajla mağdur eden, bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı hedefleyen ve liderliğini M.C.’nin yaptığı suç örgütünü belirleyerek takibe aldı.

Operasyon için çalışma başlatan ekipler, İzmir, Karşıyaka ve Kınık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, belirlenen suç örgütü ve bu örgüte silah temin ettiği belirlenen iki ayrı şebekeye yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli Muğla, Amasya ve Manisa illerinde bulunan 33 ikamet, 4 işyeri, 3 araç ve 1 depoda eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

ADRESLERDEN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI

Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca fişeği, 78 kartuş, 45 kurusıkı fişeği, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

93 ekip ve 231 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 33 hedef şahıstan 28’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında suç örgütü lideri M.C.’nin de bulunduğu öğrenilirken firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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